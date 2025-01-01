С 1 января зарплаты бюджетников в РФ проиндексируют на 13,2%

С 1 января 2025 года в России увеличились заработные платы сотрудников бюджетной сферы. Как сообщает «РИА Новости», зарплаты врачей, педагогов, соцработников, работников культуры и некоторых госслужащих были проиндексированы на 13,2%.
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