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Царьград

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В Краснодаре 27 сентября пройдет забег на 10 км по улице Красной

В Краснодаре 27 сентября пройдет забег на 10 км по улице Красной

27 сентября в Краснодаре пройдёт легкоатлетический забег по улице Красной с дистанциями 3, 5 и 10 километров, к которому допустят не более тысячи совершеннолетних участников.

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