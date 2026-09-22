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Гутерриш впервые признал гибель россиян от терактов ВСУ

Гутерриш впервые признал гибель россиян от терактов ВСУ

REUTERS/Shannon Stapleton Генсек ООН Антониу Гутерриш впервые лично с трибуны Генеральной Ассамблеи признал факт гибели мирных россиян в результате террористических атак Украины.

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