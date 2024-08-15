Сегодня — день памяти Виктора Цоя. Легенда, настоящая звезда, каких мало, человек-нерв и голос целой эпохи.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сегодня — день памяти Виктора Цоя. Легенда, настоящая звезда, каких мало, человек-нерв и голос целой эпохи.