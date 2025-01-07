«В стране кадровый голод. Завоз мигрантов в Россию неизбежен»: экономист

Одним из ключевых вызовов для экономики России является дефицит квалифицированных кадров, обусловленный структурными демографическими изменениями, последствиями СВО, миграционными процессами и перераспределением трудовых ресурсов между отраслями.
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