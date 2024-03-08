AARO: за сообщениями об НЛО стоят обычные явления и военные испытания

В подразделении министерства обороны США (Пентагона) по поиску внеземного разума — Управлении по разрешению всех видов аномалий (AARO) — заявили, что не обнаружили никаких фактических доказательств существования инопланетных технологий на Земле.
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