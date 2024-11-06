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  • V K
    Оказывается Ксюху критиковать нельзя - тут же все исчезает. Это ей можно г... плеваться, а остальным только молчать в...Собчак: Трамп неп...
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AP: Трамп на выборах в США набирает 230 голосов выборщиков против 187 у Харрис

AP: Трамп на выборах в США набирает 230 голосов выборщиков против 187 у Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает на выборах 230 голосов выборщиков, опережая своего оппонента, кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, у которой 187 голосов.

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