AP: Трамп на выборах в США набирает 230 голосов выборщиков против 187 у Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает на выборах 230 голосов выборщиков, опережая своего оппонента, кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, у которой 187 голосов.
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