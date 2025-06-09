А как вы спасаетесь от жары?) ☀️ В связи с повышением температуры важно помнить о рисках, связанных с жарой, одним из которых является тепловой удар.
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А как вы спасаетесь от жары?) ☀️ В связи с повышением температуры важно помнить о рисках, связанных с жарой, одним из которых является тепловой удар.