В Музее истории политической ссылки открылась обновленная экспозиция «История политической ссылки в Братской волости»

«Леонид собирает всякое старье и даже дохлых крыс. Пусть положит в музей» — процитировал старший научный сотрудник Макар Панюхин слова жителей села Братск о первом местном хранилище редкостей, созданном в начале XX века.
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