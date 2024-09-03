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Эдгард Запашный прокомментировал конфликт вокруг новосибирского цирка

Эдгард Запашный прокомментировал конфликт вокруг новосибирского цирка

По мнению артиста, директор учреждения преподносит ситуацию не так, как есть на самом деле.Известный дрессировщик Эдгард Запашный высказался о ситуации в новосибирском цирке после обращения директора Сергея Шабанова, который отправил открытое письмо с жалобами на выселение его семьи из циркового общежития.

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