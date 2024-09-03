Эдгард Запашный прокомментировал конфликт вокруг новосибирского цирка

По мнению артиста, директор учреждения преподносит ситуацию не так, как есть на самом деле.Известный дрессировщик Эдгард Запашный высказался о ситуации в новосибирском цирке после обращения директора Сергея Шабанова, который отправил открытое письмо с жалобами на выселение его семьи из циркового общежития.