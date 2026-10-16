Витебский райисполком решением от 21 сентября 2026 года №1667 перевёл участки Рубовского и Летчанского лесничеств Витебского лесхоза в категорию природоохранных лесов, где обнаружены семь видов растений из Красной книги Беларуси, включая баранец обыкновенный и линнею северную.