Витебский райисполком решением от 21 сентября 2026 года №1667 перевёл участки Рубовского и Летчанского лесничеств Витебского лесхоза в категорию природоохранных лесов, где обнаружены семь видов растений из Красной книги Беларуси, включая баранец обыкновенный и линнею северную.
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