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Макрон поддержал разрешение США на удары по России, но без трусливой выходки не обошлось

Макрон поддержал разрешение США на удары по России, но без трусливой выходки не обошлось

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение США разрешить Украине бить вглубь России. Но то, как это было сделано, иначе как трусливой выходкой не назовёшь.

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