Главный раввин поздравил еврейскую общину России с праздником Песах

В преддверии праздника Песах, который в этом году начинается вечером 12 апреля, Главный раввин России Берл Лазар обратился к еврейской общине:«Дорогие друзья!От всей души поздравляю вас с одним из важнейших праздников еврейства – Песах, днями избавления нашего народа из рабства и обретения свободы .