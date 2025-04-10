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Московский комсомолец в Израиле

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Главный раввин поздравил еврейскую общину России с праздником Песах

Главный раввин поздравил еврейскую общину России с праздником Песах

В преддверии праздника Песах, который в этом году начинается вечером 12 апреля, Главный раввин России Берл Лазар обратился к еврейской общине:«Дорогие друзья!От всей души поздравляю вас с одним из важнейших праздников еврейства – Песах, днями избавления нашего народа из рабства и обретения свободы .

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