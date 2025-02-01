"Украинский язык - один из древнейших языков мира. Есть все основания полагать, что уже в начале нашего летосчисления он был межплеменным языком" ("Украинский язык для начинающих".
"Украинский язык - один из древнейших языков мира
Комментарии
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Галина Малыхина
Самый древнейший это лепет ребёнка 🤣
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18 час.
А
Александр24
Сидят в пещере древние хохлы. Первый - бы-о бы. Второй - баы-бу. Третий, выпучив глаза - Бабу бы! Так и появился самый первый древний хохляцкий язык.
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18 час.
Гарий Щерба
Ха ха ха , УПАСТЬ НИ ВСТАТЬ , ....ЛБОЁБЫ ...!!!
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18 час.
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