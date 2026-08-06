Владимир Волков проверил замену теплотрассы в Дзержинском

Глава Люберец Владимир Волков проверил замену тепловой сети на улице Шама в Дзержинском. Работы завершены на 85%, модернизация затронет 16 объектов отопления округа, планируется окончание ремонта до конца августа благодаря поддержке губернатора.
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