Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 578 подписчиков

Владимир Волков проверил замену теплотрассы в Дзержинском

Владимир Волков проверил замену теплотрассы в Дзержинском

Глава Люберец Владимир Волков проверил замену тепловой сети на улице Шама в Дзержинском. Работы завершены на 85%, модернизация затронет 16 объектов отопления округа, планируется окончание ремонта до конца августа благодаря поддержке губернатора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии