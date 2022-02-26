Военный эксперт Литовкин назвал фейком фотографию военных ВСУ на мосту в Киеве

Опубликованная Reuters фотография солдат ВСУ на мосту в Киеве оказалась фейком. На снимке, который появился на странице издания в Twitter, изображены военнослужащие в полной боевой готовности на мосту в Киеве в ожидании потенциального врага.
Опубликованная Reuters фотография солдат ВСУ на мосту в Киеве оказалась фейком. На снимке, который появился на странице издания в Twitter, изображены военнослужащие в полной боевой готовности на мосту в Киеве в ожидании потенциального врага.
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