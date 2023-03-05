В ДНР заявили, что украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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