Apple открывает доступ к эмуляторам ретро-консолей в App Store

В связи с принятой Apple новой политикой, которая позволяет разработчикам эмуляторов ретро-консолей публиковать свои творения в App Store, многие эксперты считают, что эта мера может помочь компании в борьбе против пиратства и увеличения количества пользователей, которые переходят на другие платформы.