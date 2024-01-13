Политинформация Они и так живут в наших домах. Сами русские сдают им свое жилье. А потом орут о том, что засилье иноплеменных.
Илон Маск:"Мигрантов скоро будут селить в ваших домах"
Комментарии
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Скиф Туран
Опыт поселившей азиков дуры! Оплатили они проживание только за первый месяц, и решили что этого достаточно, больше хозяйка от них денег не видела! Долго заставить их съехать, хозяйка, квартирантов не могла, но когда гости из солнечного Азербайджана убыли, от мебели остались дрова, от домика остались только руины. Умеют гости благодарить, не поспоришь!
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18 час.
Лидия Курзаева
"Может и в России надо начать уголовно преследовать тех, кто занимается завозом мигрантов в Россию" Полностью согласна с автором. Надо всех незаконно проживающих эмигрантов в нашей стране и гастарбайтеров, которые живут по своим законам и понятиям, отправлять на их родину, причём срочно. И ещё надо заняться диаспорами, которые их покрывают.
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17 час.
Владимир Барышев
Так и надо всех учить, кто сдает свои квартиры пришельцам, мигрантам!
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16 час.
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