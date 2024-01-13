Илон Маск:"Мигрантов скоро будут селить в ваших домах"

Скиф Туран Опыт поселившей азиков дуры! Оплатили они проживание только за первый месяц, и решили что этого достаточно, больше хозяйка от них денег не видела! Долго заставить их съехать, хозяйка, квартирантов не могла, но когда гости из солнечного Азербайджана убыли, от мебели остались дрова, от домика остались только руины. Умеют гости благодарить, не поспоришь!

Лидия Курзаева "Может и в России надо начать уголовно преследовать тех, кто занимается завозом мигрантов в Россию" Полностью согласна с автором. Надо всех незаконно проживающих эмигрантов в нашей стране и гастарбайтеров, которые живут по своим законам и понятиям, отправлять на их родину, причём срочно. И ещё надо заняться диаспорами, которые их покрывают.