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«Коалиция слабых»: Британский эксперт уверен, что Европа не сможет ввести «миротворцев» на Украину

«Коалиция слабых»: Британский эксперт уверен, что Европа не сможет ввести «миротворцев» на Украину

Европа не сможет обеспечить гарантии безопасности Украине, которые хочет видеть Зеленский. Да и с «миротворцами» ничего не получится, это ясно уже сейчас, заявил британский эксперт, коммодор Королевского ВМФ Британии Стив Джерми.

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