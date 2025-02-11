❗На карантин из-за ОРВИ отправили 49 школ в регионе За неделю уровень заболеваемости ОРВИ в регионе увеличился на 15%.
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❗На карантин из-за ОРВИ отправили 49 школ в регионе За неделю уровень заболеваемости ОРВИ в регионе увеличился на 15%.