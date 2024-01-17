Мероприятие состоится 27 января на улице Кирова в Павловском Посаде.В подмосковном Павловском Посаде проведут очередной гастрономический праздник «Русский холодец», мероприятие состоится 27 января, сообщает Минсельхозпрод Московской области.
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