Четверо мэров вступили в должность в Херсонской области

О назначении глав муниципальных округов сообщили в Администрации региона.Пресс-служба Администрации Херсонской области сообщила о назначении на должности глав Алёшкинского, Голопристанского, Чаплинского и Каланчакского муниципальных округов.
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