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  • Сергей ЕВ
    СогласенТеперь уже Израил...
  • лина любимцева
    Евреи захватили не только мировую банковскую систему, но и государства. К примеру США. Там правят евреи.Теперь уже Израил...
  • Александр Дубков
    конечно ну не за фашистов же еврейскихИзраиль негодует....

Владимир Прохватилов. Американские IT-корпорации разворачивают проекты по захвату власти над миром

Владимир Прохватилов. Американские IT-корпорации разворачивают проекты по захвату власти над миром

В мировых СМИ идет бурное обсуждение нового совместного проекта американских компаний Microsoft и OpenAI (разработчика чат-бота GPR-4)В мировых СМИ идет бурное обсуждение нового совместного проекта американских компаний Microsoft и OpenAI (разработчика чат-бота GPR-4), которые заявили о намерении построить сверхбольшой центр обработки данных (дата-центр) и сверхмощный ИИ-компьютер для обучения сверхумных моделей ИИ.

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