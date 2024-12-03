Назначена дата боксерского поединка-реванша Бетербиев-Бивол

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут бой-реванш 22 февраля. Дату проведения встречи объявил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети Х.
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