Боксёры из Новосибирской области завоевали пять золотых медалей на международном турнире

Воспитанники бердского центра "Олимп" также получили шесть серебряных наград и две бронзовых.Юные боксёры из Бердска получили пять золотых медалей в международном турнире, посвященном памяти тренеров - мастера спорта СССР Владимира Шипичука и мастера спорта международного класса Сергея Пушкарёва.