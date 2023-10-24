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Царьград

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Боксёры из Новосибирской области завоевали пять золотых медалей на международном турнире

Боксёры из Новосибирской области завоевали пять золотых медалей на международном турнире

Воспитанники бердского центра "Олимп" также получили шесть серебряных наград и две бронзовых.Юные боксёры из Бердска получили пять золотых медалей в международном турнире, посвященном памяти тренеров - мастера спорта СССР Владимира Шипичука и мастера спорта международного класса Сергея Пушкарёва.

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