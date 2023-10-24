Боксёры из Новосибирской области завоевали пять золотых медалей на международном турнире

Воспитанники бердского центра "Олимп" также получили шесть серебряных наград и две бронзовых.Юные боксёры из Бердска получили пять золотых медалей в международном турнире, посвященном памяти тренеров - мастера спорта СССР Владимира Шипичука и мастера спорта международного класса Сергея Пушкарёва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии