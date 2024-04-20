Пермяк с помощью комиссии по трудовым спорам смог обналичить 2,2 млн рублей

В ходе проверки было установлено, что трудовые отношения между ним и организацией отсутствуют.Прокуратура Свердловского района выявила незаконную деятельность, связанную с использованием удостоверений комиссии по трудовым спорам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии