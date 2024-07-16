НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Высокий класс пожарной опасности объявлен в Калужской области

Высокий класс пожарной опасности объявлен в Калужской области

Из-за аномальной жары в регионе значительно возросла вероятность возникновения лесных пожаров. По данным ФГБУ «Центральное УГМС», в период с 16 по 17 июля на территории Калужской области местами ожидается высокая пожароопасностьИз-за аномальной жары в регионе значительно возросла вероятность возникновения лесных пожаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх