Высокий класс пожарной опасности объявлен в Калужской области

Из-за аномальной жары в регионе значительно возросла вероятность возникновения лесных пожаров. По данным ФГБУ «Центральное УГМС», в период с 16 по 17 июля на территории Калужской области местами ожидается высокая пожароопасностьИз-за аномальной жары в регионе значительно возросла вероятность возникновения лесных пожаров.