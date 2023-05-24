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Россия и Китай обсуждают перспективные направления сотрудничества в IT-сфере

Россия и Китай обсуждают перспективные направления сотрудничества в IT-сфере

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках российско-китайского бизнес-форума в Шанхае сообщил о приоритетных направлениях сотрудничества между Россией и Китаем, сообщает «Коммерсантъ».

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