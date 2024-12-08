ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ИЗ СИРИИ

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Пиздец котёнку. Больше срать не будет... Сдался быстрее януковича.
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4 час.
alik3456 Джексон
То что знал еврей...
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4 час.
alik3456 Джексон
Пусть в европу бегут тупоголовые сирийцы... Они хуже хохлов... Даже думать не умеют...
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4 час.

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