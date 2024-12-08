ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ИЗ СИРИИ

Дамаск пал за несколько часов – Котенок. Где Асад – неизвестно: Ситуация в Сирии на утро 8 декабря Дамаск пал, самолёт Асада сбит: какие новости поступают из Сирии.
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Комментарии
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alik3456 Джексон
Пиздец котёнку. Больше срать не будет... Сдался быстрее януковича.
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4 час.
alik3456 Джексон
То что знал еврей...
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4 час.
alik3456 Джексон
Пусть в европу бегут тупоголовые сирийцы... Они хуже хохлов... Даже думать не умеют...
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4 час.
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