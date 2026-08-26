Блейк Лайвли получит $407 тыс. за судебные издержки по делу Джастина Бальдони

Актриса Блейк Лайвли получит $407 тыс. в качестве компенсации судебных издержек и сопутствующих расходов, связанных с ее разбирательством с режиссером и партнером по фильму «Все закончится на нас» Джастином Бальдони.
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