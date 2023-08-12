Владимир Зеленский: плохой еврей, хороший бандеровец

Александр Салтановский

А они им гордятся, моя двоюродная сестра, живёт в куЕве, замужем за евреем, молятся на него как на икону, а нас всех, родственников тех, кто живёт здесь на Донбассе объявили врагами, их младший сын, мой племянник, купил всё обмундирование за свои деньги и пошел в тероборону убивать таких как я, "защищать свою родину" от таких как я, так мне и сказал, сказал что у него больше нет родственников на Донбассе, при том что абсолютно все родные по линии матери, живут здесь в Горловке и Донецке!