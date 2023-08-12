Понятие «жидобандеровец», символом которого стал экзальтированный украинский олигарх Коломойский, уже не взрывает мозг, хотя по-прежнему непостижимо, как представители народа, пережившего холокост, оказались в одних рядах с потомками тех, кто уничтожил еврейское население Киева в Бабьем яру, а ещё раньше устроил резню во Львове, кому немцы доверили самую кровавую работу.
Владимир Зеленский: плохой еврей, хороший бандеровец
Комментарии
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PRoMeThEuS
Всё циклично в истории, быстро новые поколения забывают и не хотят знать прошлое, а от недостатка знаний просыпается всё животное в человеках, особенно если им ещё кто-то создаёт спец условия нищеты, ненависти, превосходства и тд.
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11 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Посмотрим что останется скоро от жидовского государства, главное успеть туда и из России переселить.... Пусть там сообща решают свои вопросы...
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8 час.
Александр Салтановский
А они им гордятся, моя двоюродная сестра, живёт в куЕве, замужем за евреем, молятся на него как на икону, а нас всех, родственников тех, кто живёт здесь на Донбассе объявили врагами, их младший сын, мой племянник, купил всё обмундирование за свои деньги и пошел в тероборону убивать таких как я, "защищать свою родину" от таких как я, так мне и сказал, сказал что у него больше нет родственников на Донбассе, при том что абсолютно все родные по линии матери, живут здесь в Горловке и Донецке!
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1 час.
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