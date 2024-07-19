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"Внёс небольшую правку в одной строке кода": Глобальный сбой Windows устроил сисадмин с фамилией Флибустьер - переводится как "пират"

"Внёс небольшую правку в одной строке кода": Глобальный сбой Windows устроил сисадмин с фамилией Флибустьер - переводится как "пират"

Массовый сбой Windows по всему миру устроил всего один человек - сисадмин-новичок. Согласно названию его ника в соцсетях, парня зовут Винсент, его фамилия - Флибустьер.

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