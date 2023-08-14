«Новые люди» помогают молодым иркутским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты

Специальное приложение, где вакансии для студентов будут рассортированы по специальностям в вузах; сеть ресторанов с национальной кухней народов России — эти и другие бизнес-проекты подготовят начинающие предприниматели из разных регионов России.
Специальное приложение, где вакансии для студентов будут рассортированы по специальностям в вузах; сеть ресторанов с национальной кухней народов России — эти и другие бизнес-проекты подготовят начинающие предприниматели из разных регионов России.
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