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  • Evgenija Palette
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«Новые люди» помогают молодым иркутским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты

«Новые люди» помогают молодым иркутским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты

Специальное приложение, где вакансии для студентов будут рассортированы по специальностям в вузах; сеть ресторанов с национальной кухней народов России — эти и другие бизнес-проекты подготовят начинающие предприниматели из разных регионов России.

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