Россельхозбанк дал прогноз по ключевой ставке

Избежать повышения ключевой ставки и пересмотра основных параметров базового сценария среднесрочного прогноза на предстоящем заседании Банка России вряд ли удастся, прогнозирует начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов.
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