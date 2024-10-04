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Царьград

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Развивать в России только мегаполисы, похоронить малые города – План топ-менеджера. Военкор Стешин: план уничтожения

Развивать в России только мегаполисы, похоронить малые города – План топ-менеджера. Военкор Стешин: план уничтожения

Топ-менеджер предложил развивать только мегаполисы. Военкор Стешин назвал это планом по уничтожению страны.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Не в обиду , но в этом случае , в лице этого зама ,  фамилия говорящая за себя .
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