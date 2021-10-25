Шугалей назвал смену власти в Судане на фоне недовольства граждан неудивительной

По его мнению, произошедшие события носят вполне закономерный характер. Недовольство жителей Судана правительством премьер-министра Абдаллы Хамдока достигло точки невозврата, усугубил обстановку и кризис, передает Федеральное агентство новостей.
По его мнению, произошедшие события носят вполне закономерный характер. Недовольство жителей Судана правительством премьер-министра Абдаллы Хамдока достигло точки невозврата, усугубил обстановку и кризис, передает Федеральное агентство новостей.
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