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Шугалей назвал смену власти в Судане на фоне недовольства граждан неудивительной

Шугалей назвал смену власти в Судане на фоне недовольства граждан неудивительной

По его мнению, произошедшие события носят вполне закономерный характер. Недовольство жителей Судана правительством премьер-министра Абдаллы Хамдока достигло точки невозврата, усугубил обстановку и кризис, передает Федеральное агентство новостей.

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