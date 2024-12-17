Юг: девелопмент важных деталей и масштабного бизнес-планирования

Застройщики, выходящие на рынки южных регионов, сталкиваются с нехваткой кадров и незнанием законодательства, с необходимостью предельно точно оценивать сейсмоопасность и детально прорабатывать бизнес-план.
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