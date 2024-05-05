В Прикамье туроператоры с конца мая запустят «Пистик Тур»

Первый тур запланирован на 25 мая.Туроператоры в Перми предлагают туристам необычный гастротур. Участники могут собрать молодые побеги хвоща, называемые пистиками, и попробовать приготовленные из них блюда (блины, пироги, кашу).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии