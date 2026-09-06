Германия создаёт мобильные полицейские подразделения для борьбы с дронами — Bild

Германия создаёт мобильные полицейские подразделения для борьбы с дронами, пишет Bild. Новые группы будут задействованы для защиты аэропортов, вокзалов, правительственных кварталов и других критически важных объектов.
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