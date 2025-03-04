Зачем добавлять стакан уксуса в барабан стиральной машины, и когда это делать

Каждый из нас сталкивается с необходимостью поддержания чистоты стиральной машины. В процессе стирки внутри устройства могут скапливаться грязь, остатки моющих средств и влага, что способствует образованию плесени, грибка и неприятных запахов.
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