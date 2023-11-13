В доме на Часовой отремонтировали лифт

В подъезде по адресу: Часовая улица, дом №18 починили лифт, сообщил ГБУ «Жилищник района Аэропорт». — Специализированной организацией ООО «СП-Практика» проведены пуско-наладочные работы лифтового оборудования по указанному адресу.
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