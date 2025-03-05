Мощный пожар полыхал ночью в Петрозаводске

Бытовка вспыхнула по неизвестной причине в карельской столицеФото: unsplash.com / Raquel Raclette Сегодня в час ночи на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что в Ветеринарном переулке видны языки мощного пламени.