За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшим

В 14-55 в Иванове на улице Полка Нормандии Неман 33-летняя женщина, управляя автомобилем «Хавал Н5», при выезде с прилегающей территории совершила наезд на движущийся по тротуару электросамокат, под управлением 12-летней девочки, которая с травмами тела доставлена в лечебное учреждение.
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