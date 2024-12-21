Mash: дроны ВСУ уничтожены над Орлом

В небе над Орлом были уничтожены украинские беспилотники. Об этом пишет Telegram-канал Mash. По предварительной информации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.
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