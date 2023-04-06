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Выходки США и Клинтона

Выходки США и Клинтона

Экс-президент США​ Билл Клинтон​ в​ интервью ирландскому телеканалу RTE заявил, что жалеет о​ том, что уговорил Украину отказаться от​ ядерного оружия в​ 1994 году.

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