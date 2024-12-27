«Ливерпуль» уходит в отрыв, поражения «Челси» и «МЮ», 1 победа «Сити» в 13 матчах, Кузнецов выбыл минимум на 2 месяца, победа Ардашева в лыжном марафоне, 409 нарушений ПДД у Авербуха и другие новости

1. В АПЛ «Манчестер Сити» вновь потерял очки, сыграв вничью с «Эвертоном» (1:1), а Холанд не забил с пенальти.
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