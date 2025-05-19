Если бы погода не менялась, тем для разговоров было бы в 2 раза меньше. Представляем прогноз на 19 мая в Липецке

Если бы погода не менялась, тем для разговоров было бы в 2 раза меньше. Представляем прогноз на 19 мая в ЛипецкеСегодня, 19 мая, воздух наполнен прохладной свежестью, словно дыхание северного ветра приносит с собой лёгкое дуновение грядущих перемен.