Генпрокурор РФ признал законным изъятие нелегальных доходов у наследников коррупционеров

Генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан объявил, что изъятие в доход государства незаконно нажитого имущества даже у наследников коррупционеров является законным и справедливым.
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