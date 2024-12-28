Режиссер Макс Шишкин о «Последнем ронине», недовольном зрителе и любимых фильмах

26 декабря в российский прокат вышел «Последний ронин» — постапокалиптический фильм Макса Шишкина. В новой «Пленке» Егор Спесивцев поговорил с режиссером о его любимых фильмах, работе над картиной, недовольном зрителе и «Гарри Поттере».